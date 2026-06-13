Pilotul britanic George Russell (Mercedes) va pleca de pe prima poziţie a grilei de start în Marele Premiu al Cataloniei, a şaptea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, după ce a dominat calificările desfăşurate sâmbătă pe circuitul de la Montmelo (4,657 km), informează EFE.

George Russell, în pole position la Marele Premiu al Cataloniei

Russell (28 ani), care a obţinut cu această ocazie al zecelea pole position din cariera sa şi al treilea din acest sezon, a realizat cel mai bun timp al calificărilor: 1 min 14 sec 679/1000. El l-a devansat cu 069/1000 pe compatriotul său Lewis Hamilton (Ferrari), septuplu campion mondial de Formula 1, care va porni la rândul său de pe prima linie a grilei în Grand Prix-ul de duminică.

Italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), actualul lider al clasamentului general din Formula 1, a fost al treilea în calificările de sâmbătă, pe care le-a încheiat la 319/1000 de Russell.

Max Verstappen, start de pe linia a treia

Antonelli îl va avea alături în linia a doua a grilei de start pe campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris (McLaren).

Olandezul Max Verstappen, cvadruplu campion mondial, va lua startul de pe linia a treia, alături de coechipierul său de la Red Bull, francezul Isack Hadjar.

Agerpres