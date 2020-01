Razvan Lucescu revine in fruntea clasamentului din Arabia Saudita! Victorie mare pentru Al Hilal obtinuta in deplasare: cum arata clasamentul

Din articol Clasamentul

Razvan Lucescu a obtinut inca o victorie cu Al Hilal.

Al Hilal a invins-o in deplasare pe Abha, cu 2-1. Pentru echipa lui Razvan Lucescu au marcat Carillo, in minutul 9 si Gomis, in minutul 13. Italianul Giovinco a fost omul cu pasa decisiva la ambele reusite.

Abha a reusit sa reduca din diferenta in minutul 88, prin Andriatsima, insa nu a fost de ajuns pentru a o incurca pe Al Hilal.

Echipa antrenata de Razvan Lucescu revine in fruntea clasamentului din Arabia Saudita, cu 35 de puncte dupa 16 meciuri jucate, la un singur punct distanta de Al Nasr.

Etapa viitoare o va intalni pe Al Raed, pe teren propriu, in timp ce Al Nasr va juca tot acasa cu Al Fateh.

