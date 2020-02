Razvan Lucescu si-a facut singur cadou de ziua sa! Al Hilal a obtinut o noua victorie in Liga Campionilor Asiei! Gomis a marcat cu o executie de geniu

Al Hilal a obtinut o noua victorie in Liga Campionilor Asiei.

Echipa antrenata de Razvan Lucescu, Al Hilal, a obtinut o noua victorie in Liga Campionilor Asiei, scor 2-1 in fata celor de la Al Ahli Dubai, chiar in ziua in care antrenorul roman implineste 51 de ani. Golgheterul echipei, Bafetimbi Gomis, a inscris doua goluri si a fost eroul trupei lui Lucescu. In minutul 24, Jaber a deschis scorul pentru Al Ahli, dar 12 minute mai tarziu, Gomis a restabilit egalitatea pentru trupa lui Lucescu dupa o pasa a lui Giovinco.

In repriza a doua, Al Hilal a fortat victoria, iar in minutul 72, Gomis a facut dubla cu o executie de maestru. In urma acestui succes, Al Hilal ocupa locul 2 in grupa, cu doua victorii, dar cu un golaveraj mai mic decat ocupanta primului loc, Pakhtakor.

