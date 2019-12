SUPER VICTORIE pentru echipa lui Razvan Lucescu! Al Hilal, cea mai clara victorie din campionat in acest sezon! Cat s-a terminat meciul cu Al Adalh

Al Hilal a castigat detasat in ultimul meci din acest an al campionatului Arabiei Saudite.

Echipa lui Razvan Lucescu a invins-o, pe teren propriu, pe Al Adalh cu 7-0, inregistrand astfel cea mai clara victorie din campionat, in sezonul curent.

Golurile au fost marcate de Bafetimbi Gomis, Al Abed, Sebasian Giovinco, Al Shehri si Andre Carillo. Gomis a reusit un hattrick si se afla pe locul 2 in topul marcatorilor din campionat, cu 9 reusite. Pe primul loc se situeaza Abderrazak Hamdallah, cu o reusita mai mult.

Cu aceasta victorie, echipa lui Razvan Lucescu a urcat pe locul 2, la 5 puncte distanta de liderul Al-Nassr.

????| 7 Home Goals

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Following the 7th Asian Star

????????????????????????????

The Glory is BLUE ????#AlHilalVsAlAdalah #AlHilal pic.twitter.com/E8eH9XVCCr