Aproape de TITLU! Razvan Lucescu obtine o victorie nebuna in Arabia Saudita: Gomis, inger si demon pentru Al Hilal

Al Hilal s-a impus la limita in deplasarea de la Al Fateh cu 2-1.

Cu 6 meciuri ramase de disputat pana la terminarea sezonului, formatia lui Razvan Lucescu a castigat dramatic meciul din aceasta seara in compania celor de la Al Nasr. Cel mai experimentat jucator al lui Lucescu, atacantul francez, Bafetimbi Gomis (35 de ani) a inscris ambele goluri din penalty. Acelasi Gomis si-a introdus nefericit mingea in poarta in minutul 53.

Finalul meciului a fost unul de-a dreptul nebun. Oaspetii au trecut pe langa egalare dupa o lovitura de la 11 metri, ratata in minutul 84.

Cu 6 etape inainte de finalul campionatului, Al Hilal s-a distantat la 9 puncte de formatia Al Nasr.