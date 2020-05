"Nu mi s-a propus prelungirea!" Razvan Lucescu a lamurit situatia in care se afla ca Al Hilal! Ce se intampla cu antrenorul roman

Razvan Lucescu o antreneaza pe Al Hilal din iulie 2019.

Antrenorul roman a preluat-o pe Al Hilal in 2019, cand a venit de la Paok. Lucescu a reusit sa castige Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal si este pe primul loc in prima liga a Arabiei Saudite.

Tehnicianul mai are contract cu Al Hilal pana in 2021 si a negat faptul ca ar fi primit o oferta de prelungire:

"Eu am un contract pana in 2021 si nu ma intereseaza nimic altceva. Ma simt extraordinar si am trait poate cea mai frumoasa experienta si cel mai important succes din cariera. Gandul meu este acela de a termina contractul, dupa vedem ce va fi. Nimeni nu poate stii ce se va intampla in 2021. Poate voi simti nevoia sa ma intorc acasa, poate voi simti nevoia sa plec in alta parte, poate voi ramane aici.

Dar acum ideea e de a finaliza acest contract. Nu mi s-a propus prelungirea si nici nu ar fi corect sa mi se propuna", a declarat Razvan Lucescu la Digi Sport.

Lucescu a fost dorit de Fenerbahce, iar turcii au scris ca antrenorul a decis sa ramana la Al Hilal, unde isi va prelungi intelegerea cu inca doua sezoane.