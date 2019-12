Al Hilal s-a impus pe teren propriu cu Al Adlah, 7-0.

Echipa lui Lucescu a facut meciul perfect si a obtinut cea mai clara victorie din acest sezon, in campionat. Cu toate astea, protagonistul meciului a fost centralul, Ivan Kruzliak.



Arbitrul a fost lovit serios de catre un jucator al lui Al Adalh, in minutul 68. Ass Sy (30 ani) a intrat puternic in arbitrul in incercarea de a-si deposeda adversarul. Centralul a ramas intins pe gazon si a primit ingrijiri medicale.