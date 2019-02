"Frate, nu mai esti, ce putem face? Te iubim" Mesajul cutremurator al noului star al Angliei! Ce a ascuns in tatuaj

Unul dintre cei mai promitatori jucatori din lume a dezvaluit un secret dureros din viata sa.

Mijlocasul celor de la Borussia Dortmund, Jadon Sancho, este revelatia liderului din Bundesliga in acest sezon. Englezul de 18 ani a devenit titular cert in echipa lui Favre si este vazut ca un viitor star in nationala Angliei. Jucatorul a dezvaluit povestea trista din spatele unuia dintre tatuajele sale - este legat de fratele sau mai mic care a murit cand Jadon avea doar 5 ani.

Jucatorul a scris un poem pe care si l-a desenat apoi pe piele: "Tu si cu mine vom ramane impreuna. Tu ne-ai facut fericiti, ne-ai adus bucurie, erai un copil special. Abia asteptam sa cresti mare, sa te invat fotbal si sa castigam cupa. Dar ai plecat, ce putem face? Frate mai mic, te iubim" este mesajul din tatuajul lui Jadon Sancho.

Sancho dezvaluie ca gandul la fratele sau il urmareste mereu: "Tot ce vreau este sa-l fac sa fie mandru. Este inspiratia mea" spune Sancho, cel care i-a dedicat atat fratelui sau reusita din derby-ul cu Schalke, cat si bunicii lui care a murit la inceputul acestui an. "Am fost emotionat, familia este importanta. De asta joc fotbal, sa ii fac pe ei mandri si fericiti" mai spune Sancho.

El atribuie succesul sau fotbalului de pe strazile din sudul Londrei. El a crescut alaturi de fratii Sessegnon, Joe Gomez, Reiss Nelson, Eddie Nketiah, Aaron Wan-Bissaka sau Callum Hudson-Odoi, jucatori considerati viitorul fotbalului englez. "Sudul Londrei inseamna totul. Acolo am crescut si nu voi uita de unde am plecat. Imediat dupa scoala jucam 5 contra 5, faceam scheme si ne distram. Sunt un fotbalist de strada - acesta este cel mai bun compliment care imi poate fi facut. Puteti spune ca eram acolo si pretindeam ca sunt Ronaldinho. Jucam asa cum imi doream" mai spune Sancho, cel care a lasat-o pe Manchester City pentru Borussia Dortmund in 2017.