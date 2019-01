Primul meci al lui Teja la FCSB! Ros-albastrii si-au stabilit un amical de lux in cantonamentul din Spania! Dortmund, Feyenoord si Basel pot fi si ele variante!

FCSB si-a stabilit primul meci amical pentru cantonamentul de iarna!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00!

FCSB va pleca in aceasta iarna in cantonament in Spania, pe Costa del Sol! Acolo, echipa preluata recent de Mihai Teja se va duela cu ucrainienii de la Dinamo Kiev, anunta publicatia Fanatik!



FCSB - Dinamo Kiev a fost programat de cele doua cluburi pentru data de 23 ianuarie.



In zona in care echipa lui Teja va merge in cantonament isi vor mai desfasura activitatea si Borussia Dortmund, FC Basel, Feyenoord, FK Krasnodar si Shanghai Shenhua!