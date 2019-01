"Sa nu mai aud de el!" TEAPA ANULUI pentru Becali! Jucatorul pe care l-a refuzat pentru 200 000 de euro e dorit de Dortmund! Anuntul momentului

FCSB a fost la un pas de a-l transfera, insa Becali a refuzat mutarea in ultima clipa.

Acum un an, Darius Olaru putea fi luat de stelisti pentru numai 200 000 de euro. Becali s-a razgandit, cu toate ca avea acordul de transfer al clubului. Desi Mihai Stoica a insistat, mesajul lui Becali a fost categoric: "Sa nu mai aud de el, nu vreau sa-l iau!"

Ulterior, patronul FCSB a revenit asupra deciziei, dar degeaba. Gaz Metan a crescut pretul la 1 milion de euro! Echipa din Medias sustine ca fotbalistul este urmarit de echipe importante din Vest.

La fel si agentul Arcadie Zaporojanu, care spune ca l-a prezentat pe fotbalistul din nationala U21 la Borussia Dortmund si Aston Villa.

"Am fost in Anglia. Le-a prezentat celor de la Aston Villa cateva referinte despre el, cifre si tot ce le-a trebuit. Pana acum nu au inaintat o oferta oficiala celor de la Gaz Metan, vor sa obtina cat mai multe informatii, sa vada meciuri cu el si sa-si faca o idee clara. Villa nu este singurul club care-l vrea. Este urmarit si de Borussia Dortmund. Acelasi lucru il fac si ei, vor sa vada nivelul actual si cat de mult poate creste. Nemtii il vor urmari la Euro, in vara. Dupa aceea, putem vorbi de ceva concret", a spus Zaporojanu pentru PRO Sport.