Sefii lui Dortmund se pot imbogati in aceasta vara! Dupa Haaland, Sancho poate si el pleca pe o suma uriasa

Din articol Borussia, sezon ratat in Bundesliga

Borussia Dortmund nu are un sezon prea grozav, astfel ca mai multi titulari ar putea pleca in vara, mai ales daca obiectivul Champions League e ratat.

Jordan Sancho (21 de ani) este dorit de Klopp pe Anfield. Mijlocasul ofensiv crescut de Watford si Manchester City a ajuns la Borussia in 2017, pentru aproximativ 10 milioane de euro.



Borussia si-ar dori sa obtina 90 de milioane de euro in schimbul lui. Sancho are 12 goluri si 18 pase decisive in 34 de meciuri jucate in toate competitiile, in acest sezon. In total, de cand a venit la Dortmund a marcat de 46 de ori si a oferit 62 de pase de gol, in 133 de meciuri. Are si 18 selectii pentru nationala Angliei, punctand de 3 ori.

In ultimul an Snacho a mai fost doirt de Manchester United si de Chelsea, insa Borussia a tinut de pret si transferul nu s-a facut.

Desi obiectivul stabilit inainte de startul campionatului a fost lupta pentru titlu, Borussia este abia pe 5, pozitie de Europa League.

Dortmund este la un punct de Frankfurt, ocupanta locului 4 - ultimul de UCL, si la doua de Wolfsburg, echipa de le 3. Borussia are un program mai dificil decat adversarele ei pana la finalul sezonului. Le intalneste pe RB Leipzig (2), Mainz (12) si Bayer Leverkusen (6). In schimb, Frankfurt pare cea mai avantajata de program, avand meciuri cu Mainz (12), Schalke (18 - retrogradata) si Freiburg (9), in timp ce Wolfsburg da peste Union Berlin (8), RB Lepizig (2) si Mainz (12).

Haaland este deja un nume despre care apar zilnic informatii in legatura cu un eventual transfer, insa si alti titulari ar putea fi personaje centrale in urmatoarea perioada de mercato.