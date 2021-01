BREAKING NEWS | Stirea citita acum de milioane de oameni! Fotbalistul disperat sa joace pentru Boloni a facut un gest nemaivazut! N-a mai fost lasat la antrenamentul propriei echipe

Un fotbalist camerunez a oferit imaginile acestei perioade de mercato.

Didier Lamkel Ze, legitimat la Royal Antwerp, vrea sa obtina in aceasta iarna un transfer la Panathinaikos. Belgienii nu par sa vrea sa-l lase sa plece, iar fotbalistul a decis sa le forteze mana oficialilor de la club intr-o maniera inedita.

In aceasta dimineata, Didier Lamkel Ze s-a prezentat la antrenamente imbracat intr-un tricou al marilor rivali de la Anderlecht. Agentii de paza nu l-au lasat sa intre in baza sportiva in care trebuia sa aiba loc antrenamentul.

This has got to be the best transfer story of the window so far... ????

Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé turned up to training wearing arch-rivals Anderlecht's kit, to try and force a move to Panathinaikos ????

And of course they didn't let him in... ???? pic.twitter.com/mtChDKsvdD