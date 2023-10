Dănuț Lupu a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare pentru că a condus din nou fără permis.

Curtea de Apel București a respins apelul formulat de Dănuț Lupu, în care se solicita transformarea pedepsei în amendă penală.

În apărarea sa, fostul fotbalist de la Dinamo, Rapid și naționala României (a jucat la Mondialul din 1990) a spus că regretă faptele, însă trebuia să ajungă la spital și, în absența unui taxi, a condus fără permis.

Nu este însă pentru prima dată când Lupu, un talent uriaș al fotbalului românesc, are probleme cu justiția.

Arestat pentru furt în 1988 la meciul lui Dinamo de la Dundee

În octombrie 1988, prezent cu marea echipă a lui Dinamo antrenată de Mircea Lucescu la Dundee pentru meciul cu Dundee United din Cupa Cupelor, Lupu a fost arestat pentru furt din magazin!

A fost eliberat la intervenția antrenorului, care s-a dus special la secția de poliție pentru a discuta cu procurorul.

În închisoare în Grecia după transferul la Panathinaikos

În vara lui 1990, fotbalistul ajungea de la Dinamo la Panathinaikos Atena, unde patron era magnatul Yiorgos Vardinogiannis.

În Grecia, a fost arestat din nou pentru furt, acuzat că făcea parte dintr-o bandă de hoți care se ocupau de mașini și a stat două luni și jumătate în închisoare!

"Vardinogiannis m-a chemat la el în birou și de acolo m-au arestat. Omul avea o putere extraordinară la vremea aia, cel puțin în perioada 1990 - 1996. Făcea ce voia el în Grecia, chiar numai ce voia el făcea. Acolo era o lege atunci, nu aveai voie să stai mai mult de două săptămâni în arest. Eu am stat vreo lună și jumătate.

Coboram peste stradă și îmi luam țigări. Nici poliștiștii de acolo nu credeau că o să mă duc. După o lună jumătate am fost transferat la Căminul Central și am stat vreo lună și ceva acolo. Eu am fost arestat din cauza faptului că am dat în el. I-am dat un pumn.

Trebuia să stau arestat acolo că a vrut el? Orice ar spune lumea, eu am fost arestat din cauza faptului că am dat în el", a explicat recent Dănuț Lupu, în cadrul podcastului Tare de tot.

Prins în 2005 la aeroport cu 80.000 de euro nedeclarați și ascunși în bagaj

În 2005, Lupu a fost prins la aeroportul din București cu aproape 80.000 de euro nedeclarați, ascunși în bagaj printre ciorapi și haine.

Tot din 2005 a început ”telenovela” cu prinderile repetate ale lui Dănuț Lupu conducând fie fără permis, fie în mașini neînmatriculate.