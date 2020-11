Cum va place? Romania poate sa cada cu Franta, Spania, Germania, Portugalia sau Belgie in grupa la Mondial! Care e grupa de GROAZA a Romaniei si care e cea in care visam sa jucam

Ajutata de victoria la masa verde cu Norvegia si de egalul obtinut in Irlanda de Nord, Romania a prins ultimul loc in urna a doua la tragerea la sorti pentru preliminariile Mondialului din 2022.

Nationala lui Radoi isi afla adversarii din calificarile CM pe 7 decembrie, de la 19:00, LIVE PE WWW.SPORT.RO.

Vor fi 10 grupe preliminare: 5 vor fi compuse din cate 6 echipe, in timp ce alte 5 vor avea 5 nationale. Primele trei etape din calificari se joaca in martie, pe 24-25, apoi 27-28 si, in final, 30-31. Preliminariile se incheie la mijlocul lui noiembrie 2021. Vor fi 10 echipe calificate direct si 10 care merg la baraj. In cazul celor care din urma, lista va fi completata si de doua castigatoare de grupe Nations League care nu se afla in lista celor 10 locuri 2 din preliminariile clasice. Sistemul va fi apoi asemanator celui dinainte de Euro, nationalele urmand a fi separate in 3 grupuri de cate 4, care se vor lupta in semifinale, apoi in finale pentru ultimele 3 bilete catre Qatar. Acest ultim playoff va avea loc in martie 2022.

Pentru Romania, scenariile sunt multiple. 'Tricolorii' scapa sigur de nationale ca Elvetia, Polonia, Suedia, Austria, Serbia, Turcia sau Tara Galilor, toate aflate in urma a doua, la fel ca Romania. Tremura, insa, atat cand priveste peste ea, cat si sub. In prima urna, in afara Danemarcei, sunt doar monstri: Belgia, Franta, Anglia, Portugalia, Spania, Italia, Croatia, Germania sau Olanda.

In urna a 3-a, Romania gaseste tot nationale grele, cu rezultate importante in ultimii ani si calificari obtinute la Euro si CM: Rusia, Ungaria, Irlanda, Cehia, Norvegia sau Islanda. Chiar si in cea de-a 4-a urma sunt nume de evitat: Bosnia, Slovenia, Bulgaria sau Israel, in timp ce, din urna a 5-a, Kazahstanul ar fi preferabil de ratat din cauza deplasarii lungi si a terenului sintetic de la Astana. Si Kosovo e o nationala in ascensiune pe care Radoi cu siguranta nu si-ar dori-o in grupa la tragerea de peste doua saptamani. Din fericire, in ciuda formei absente a Romaniei, urma a 6-a ar trebui sa nu fie o problema indiferent de numele adversarului. Acolo sunt Malta, Moldova, Lichtenstein, Gibraltar si San Marino.

www.sport.ro a facut simularile pentru o grupa grea, respectiv una accesibila pentru Romania. Proiectia a fost bazata atat pe istoricul recent al meciurilor cu mai multi dintre adversari, cat si pe coeficientul actual.

Grupa grea pentru Romania:

1. Franta

2. Romania

3. Norvegia

4. Bosnia

5. Kazahstan

6. Malta

Grupa accesibila pentru Romania:

1. Danemarca

2. Romania

3. Irlanda de Nord

4. Belarus

5. Andorra

6. San Marino

Cum arata urnele pentru Campionatul Mondial din 2022:

Urna 1: Belgia, Franta, Anglia, Portugalia, Spania, Italia, Croatia, Danemarca, Germania, Olanda

Urna 2: Elvetia, Tara Galilor, Polonia, Suedia, Austria, Ucraina, Serbia, Turcia, Slovacia, Romania

Urna 3: Rusia, Ungaria, Irlanda, Cehia, Norvegia, Irlanda de Nord, Islanda, Scotia, Grecia, Finlanda

Urna 4: Bosnia si Hertegovina, Slovenia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, Israel, Belarus, Georgia, Luxemburg

Urna 5: Armenia, Cipru, Insulele Feroe, Azerbaidjan, Estonia, Kazahstan, Kosovo, Lituania, Letonia, Andorra

Urna 6: Malta, Moldova, Lichtenstein, Gibraltar, San Marino

Turneul final din Qatar ar trebui sa se dispute intre 21 noiembrie si 18 decembrie 2022.