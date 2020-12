EXCLUSIV | "Traim cu iluzia ca Ianis va fi salvarea fotbalului romanesc! Nu va fi!" De ce nu a reusit Hagi jr. sa se impuna in Belgia si Scotia

Marcel Puscas a vorbit la Pro X despre Ianis Hagi.

Fostul fotbalist a comentat evolutiile lui Ianis si a vorbit despre elementele care ii lipsesc din joc pentru ca el sa se poata impune in campionatele prin care a trecut.

"Imi place de Ianis, e un tanar admirabil, cu calitati tehnice deosebite, si nu poate fi trecut cu vederea. Este cel mai mediatizat jucator roman. Daca luam asa ritmicitatea pomenirii lui in presa, aceasta bate net suma jucatorilor echipei nationale.

Nu stiu ce a facut Stanciu in ultimele doua saptamani, de exemplu, habar n-am ce a facut Tatarusanu in ultimele doua saptamani, dar stiu ce face Ianis in fiecare zi! Nu este un lucru rau, dar aceasta apropiere, care persista de ani de zile de numele tatalui, nu stiu cat ii este de benefica. Daca ii analizam cresterea din ultimii ani, putem vedea ca nu e ceea ce era la Viitorul.

Asa ca imi pun un semn de intrebare. Cum a putut un jucator care era pe val la o echipa din primele 3 din Romania, sa aiba probleme la echipe din Belgia si Scotia, care nu sunt cele mai tari din Europa. Are niste hibe in felul in care a fost format. Tehnic nu ii lipsesc lucruri, dar sunt oare suficiente aceste lucru pentru a deveni fotbalist de performanta?

Echipele mari vor vedete, jucatori care sa faca diferenta, dar ca sa faci diferenta meci de meci, trebuie sa fii Messi. Daca nu esti Messi, trebuie sa ai sapa la tine.

Trebuie sa pui capul in pamant si sa fugi din 16 in 16. E nevoie de 11 la 11 intr-un meci, mai sunt jucatori are fac tackling, care stau in aparare, care marcheaza adversarii, ca dau cu capul. Altfel, risti sa joci in 10. Asa ca antrenorii de afara, dependenti si ei de rezultat, aleg sa joace 11-11. Nu pot sa bage un jucator gandindu-se ca poate da o pasa decisiva in minutul 88. Nu are nimeni timp de asa ceva in fotbalul de miza.

Este foarte bine ca loveste mingea la fel si cu stangul, si cu dreptul, dar nu e suficient. Trebuie sa aiba ceva in plus. El, prin echipa si conjunctura de la Viitorul, a fost format sa fie decar. Astfel, el trebuie sa castige meciurile, sa traga echipa dupa el, sa dea pasa decisiva. Nu e un jucator rau, are certe calitati, dar ma intreb de ce nu e om de baza la o echipa cum e Rangers, care nu face parte dintr-un campionat foarte puternic.

Hai sa uitam de tatal lui si sa vorbim de Ianis. Hai sa traim din amintirea tatalui si sa ramanem cu iluzia ca Ianis va fi salvarea fotbalului romanesc. Nu va fi! Poate sa ajunga un fotbalist important, dar trebuie sa se schimbe ceva in mentalul lui", a declarat Marcel Puscas la Ora exacta in sport.