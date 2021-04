BREAKING NEWS | Decizia luata de UEFA in cazul celor 12 cluburi care au infiintat Super Liga! Ce se intampla cu semifinalele Champions League

Astazi, Comitetul Executiv al UEFA a decis ca cele 12 cluburi sa nu fie sanctionate in niciun fel.

Jurnalistii de la Marca au scris, astfel, ca semifinalele Champions League si Europa League se vor desfasura conform programarii initiale.



Echipele care fondasera Super Liga nu vor fi penalizate si excluse din cele doua competitii europene organizate de UEFA, desi presedintele forului european, Aleksander Ceferin, spunea recent ca aceasta este o varianta plauzibila.

In plus, si jurnalistii Tancredi Palmeri si Fabrizio Romano au notat ca, in ciuda faptului ca UEFA nu va sanctiona cluburile in acest sezon, ele vor fi pedepsite intr-un fel sau altul, pedepsele urmand a fi stabilite ulterior.

Further steps will be valued in the future

UEFA exco decided to NOT give sports SANCTION the 12 #SuperLeague clubs

Despite many fake news in the last days, UCL semifinals Real Madrid-Chelsea and Manchester City-PSG will go ahead regularly.

UEFA won’t ban any club for this season. The matches have never been suspended. ???? #UCL