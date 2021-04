Ceferin, atac dur la Perez: "El nu e presedintele nimanui! Nu ma place pentru ca nu fac ce vrea el!" Cum a fost tradat presedintele UEFA de fondatorii Super Ligii

Aleksander Ceferin i-a ridiculizat pe Florentino Perez si Andrea Agnelli.

Aleksander Ceferin a dat un interviu pentru televiziune slovena 24ur, in care a vorbit despre actuala situatie a UEFA, dar si despre degradarea relatilor dintre el si presedintii de club care au decis sa infiinteze propria liga.

Doar Juventus, Barcelona si Real Madrid au mai ramas in Super Liga Europeana, dupa ce 9 echipe s-au retras din proiectul condus de Florentino Perez.

"Perez nu ma place, pentru ca nu fac ce vrea el. Pana la urma, el e presedintele Super Ligii, adica presedintele la nimic. Agnelli mi-a spus ca e o prostie ca Super Liga se infiinteaza. Deja stiam ca urma sa se infiinteze si m-am decis cu el sa dam un comunicat PR.

Mi-a spus ca e o idee foarte buna si mi-a spus sa ma apuc sa scriu comunicatul si apoi sa il trimit lui. Am facut asta si dupa l-am sunat din nou. Nu mi-a mai raspuns. Dupa o lunga perioada l-am sunat din nou si mi-a spus ca nu e ok comunicatul si o sa il modifice el cateva lucruri. Dupa nu mi-a mai raspuns deloc la telefon", a spus Aleksander Ceferin pentru televiziunea slovena.

Presedintele UEFA a vorbit si despre coruptia din jurul forului european si care este datoria sa fata de spectatori.

"Lumea zice ca UEFA este corupta si ca tot ceea ce facem noi este pentru bani. Fostul presedinte era corupt, de asta am decis sa candidez si asa am ajuns presedintele UEFA. De atunci, am vorbit cu fiecare club in parte, fiecare asociatie de fotbal, fiecare persoana pentru a face lucurile sa mearga. Puteti intreba pe oricine. Multa lume care nu si-a mai acordat atentia catre politica fotbalului are impresia ca suntem la fel ca in 2015 (n.r. cazurile lui Sepp Blatter si Michel Platini)", a mai adaugat Aleksander Ceferin.