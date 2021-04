Laporta inca mai crede in Super Liga: "Este o necesitate!" Ce a spus presedintele Barcelonei despre conflictul cu UEFA

Joan Laporta a vorbit despre situatia actuala a Super Ligii si cate incredere ii ofera presedintele catalan.

Joan Laporta a dat declaratii pentru prima oara dupa ce noua echipe din Super Liga s-au retras. Barcelona, Real Madrid si Juventus sunt singurele echipe ramase in competitie. Florentino Perez a anuntat miercuri seara ca doreste sa remodeleze liga si ca inca mai are incredere in ea.

Nici presedintele rivalei din Spania nu a ezitat sa-si exprime punctul de vedere. Joan Laporta a rupt tacerea intr-un interviu acordat televiziunii spaniole TV3.

Presedintele catalan a declarat ca in momentul de fata nu are in plan sa renunte la proiectul Super Ligii si ca Barcelona are in continuare o nevoie economica de aceasta competitie.

"Avem o pozitie prudenta. Este o necesitate, dar ultimul cuvant il vor avea partenerii. Marile cluburi ofera o multime de resurse si trebuie sa ne exprimam respectul fata de distributia financiara. Trebuie sa construim o competitie atractiva, bazate pe merite sportive. Suntem de acord cu competitia nationala si suntem, de asemenea deschisi la un dialog cu UEFA", a spus Joan Laporta pentru TV3.

"Avem nevoie de mai multe resurse pentru a face un spectacol minunat. Cred ca va exista o intelegere. Au existat presiuni asupra cluburilor fondatoare, dar propunera inca exista. Facem investitii foarte importante, salarile sunt foarte mari si toate aceste lucruri trebuie luate in considerare, tinand cont de meritele sportive", a mai adaugat presedintele clubului FC Barcelona.

De asemenea, Aleksander Ceferin a declarat ieri pentru televiziunea slovena ca Laporta a fost cel care l-a dezamagit cel mai mult pe presedintele UEFA.

"Toata lumea m-a dezamagit, dar Barca cel mai putin. Joan Laporta a fost ales presedinte in urma cu mai putin de doua luni, asa ca nu a reusit sa faca mare lucru", a declarat Aleksander Ceferin despre Joan Laporta.