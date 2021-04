Unul dintre cei mai buni jucatori din Premier League, mesaj dur catre UEFA: "Putem vorbi despre noul format al Champions League?"

Din articol Care sunt schimbarile de format din Champions League?

Ilkay Gundogan este unul dintre cei mai buni jucatori de la Manchester City.

Mijlocasul a explodat in acest sezon la Manchester City si a ajuns la 16 goluri si 4 pase de gol in 39 de meciuri jucate in acest sezon. A devenit astfel titular incontestabil in echipa lui Guardiola.

Germanul critica noul format al Champions League si se plange ca toata lumea vorbeste doar despre Super Liga Europei.

"Cu toate discutiile despre Super League, putem vorbi, de asemenea, despre noul format al Ligii Campionilor? Din ce in ce mai multe jocuri, nimeni nu se gandeste la noi, jucatorii? Noul format UCL este doar cel mai mic dintre cele doua rele, in comparatie cu Super League" se plange Gundogan in social media.

Acesta crede ca actualul format al UCL este cel mai bun, motiv pentru care este atat de apreciat de fani:" In prezent, formatul UCL functioneaza excelent si de aceea este cea mai populara competitie de cluburi din lume - pentru noi jucatori si pentru fani."

Care sunt schimbarile de format din Champions League?

In primul rand, dispare faza grupelor. Numarul de echipe creste de la 32 la 36. Toate vor fi parte a unei singure ligi. Fiecare club are garantate 10 meciuri in competitie (5 acasa si 5 in deplasare), fata de 6 - cum se intampla in prezent pentru echipele care prind grupele.

Primele 8 clasate la finalul a 10 etape merg automat in optimile de finala din Champions League. Pentru celelalte 8 pozitii e bataie totala! Cluburile clasate pe locurile 9-24 vor intra intr-un playoff in doua manse pentru a-si asigura locul in optimi. Toate modificarile pot fi citite aici.