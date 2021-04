Dublin si Bilbao isi pierd meciurile de la Euro 2020! Ce stadion va gazdui partidele din aceasta vara  

Dublin si Bilbao sunt extrem de aproape de a-si pierde locul la EURO 2020.

Wembley s-ar putea sa primeasca opt meciuri la Euro 2020, deoarece UEFA ar fi aproape sa renunte la dreptul de gazduirea a meciurilor programate in Dublin si Bilbao, conform The Athletic.

Organul de conducere al fotbalului european a extins pentru a doua oara termenul limita pentru garantarea fanilor pe stadion in cele 12 orase gazda. Pana vineri, inca trei orase gazda mai trebuie sa confirme ca cel putin 25% din capacitatea stadionului va putea fi umpluta cu spectatori.

UEFA doreste sa aiba cel putin 25% din capacitatea stadioanelor, deoarece ar avea un impact seminficativ asupra sumelor de bani generate de turneul final si ar prezenta o gaura mare in bugetul forului european, daca fanii nu se vor prezenta pe stadioane.

Sansele ca Bilbao, Dublin si Munchen sa-si piarda jocurile de la Campionatul European sunt foarte mari, deoarece acestia nu au putut garanta pana acum ca vor putea primi fani pe stadioane. In aceasta saptamana va avea loc o a doua intalnirea la sediul UEFA in Nyon unde comitetul executiv va decide stadioanele care le vor inlocui pe cele trei.

Conform sursei citate, stadionul care va compensa absenta stadionului din Dublin va fi Wembley, care deja are programate sapte jocuri pentru competitia europeana.

De asemenea, Federatia Engleza a mai sugerat ca noul stadion a lui Tottenham, Anfield sau Old Trafford sa gazduiasca jocurile ramase, in cazul in care cele trei orase nu primesc acordul local, insa dupa scandalul provocat de infiintarea Super Ligii acest scenariu a fost scos din calcul.

Asadar, Baku, Budapesta sau Saint Petersburg ar putea fi orasele alese de UEFA sa gazduiasca meciuri in plus pentru turneul final care va avea loc in aceasta vara.