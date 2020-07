A si uitat de FCSB! Harlem Gnohere si-a gasit echipa dupa plecarea de la ros-albastri si e aproape sa semneze

Harlem Gnohere nu a cautat mult dupa despartirea de FCSB si ar fi aproape sa semneze cu noua sa echipa.

'Bizonul' ar urma sa joace in prima liga din Belgia, la Royal Excel Mouscron, echipa la care a mai jucat in 2014. Conform Le Soir, clubul belgian ar urma sa anunte transferul atacantului in curand.

Harlem Gnohere a lasat de inteles urmaritorilor sai ca urmeaza sa le dea o veste importanta, printr-o postare pe Instagram in care pusese o numaratoare inversa.

Fostul jucator al ros-albastrilor a mai jucat in Belgia la Sporting Charleroi, Westerlo, RAEC Mons si Excelsior Virton in perioada 2010-2015.