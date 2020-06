Desertul de la care Gnohere nu se putea ABTINE! 'Bizonul' a dezvaluit ce ii va lipsi cel mai mult din Romania: "Ma duceam mereu acolo sa mananc asta"

Harlem Gnohere a decis in urma cu doua saptamani sa plece de la FCSB liber de contract, chiar daca mai avea un an din actuala intelegere.

Fostul atacant de la Dinamo a declarat ca ii vor lipsi multe lucruri din Romania, insa cel mai dor ii va fi de papanasi.

"Un singur lucru. Doar papanasi mancam. Singurul. Pentru a putea manca papanasi cateodata trebuia sa ma duc pana la Otopeni, la un restaurant micut din Otopeni. Un restaurant cu specific romanesc. Nu ma duceam tot timpul, dar era singurul", a declarat Harlem Gnohere pentru ProSport.

Fostul jucator al echipei patronate de Gigi Becali a recunoscut ca ii va fi dor de derby-ul FCSB-Dinamo, dar si de atmosfera creata de fanii olteni pe stadionul Ion Oblemenco.

"Dar, din Romania, de ce-mi va fi dor, sincer, vor fi mai multe lucruri. Nu pot spune doar unul singur. Sunt derby-urile Dinamo – Steaua, Steaua – Dinamo. Craiova. In plus, Craiova are stadionul lor nou, cand am jucat impotriva lor, a fost cu adevarat fantastic", a povestit francezul.

Gnohere a evoluat pentru FCSB in 115 partide. El a reusit sa inscrie 51 de goluri si a oferit 6 pase decisive.