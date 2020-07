Harlem Gnohere il ATACA din nou pe Gigi Becali! Ce a putut sa posteze 'Bizonul' pe Instagram: "Initial am scris in gluma, dar..."

Fostul varf al FCSB a reactionat online la dezvaluirile facute astazi de fostul sau patron.

Harlem Gnohere si-a incheiat in aceasta vara conturile cu echipa lui Becali, dupa ce a fost initial bagat in somaj tehnic. Fotbalistul care a evoluat si pentru Dinamo l-a atacat in aprilie pe Gigi Becali, publicand pe internet o descriere a bolii Alzheimer, care cauzeaza pierderi de memorie. Gnohere l-a acuzat voalat pe Becali ca nu mai tine minte de contractul valabil pana in 2021.

"Boala Alzheimer. Boala progresiva care distruge memoria si alte functii mentale importante. Conexiunile neuronale si neuronii de asemenea se degradeaza si mor, ceea ce se traduce prin distrugerea memoriei si alte functii mentale importante", scria atunci Gnohere, care publica si o fotografie din 2018, de la semnarea prelungirii contractului cu ros-albastrii.

In aceasta seara, Becali a dezvaluit ca l-a dat afara pe francez pentru a face economii financiare, iar Gnohere a reactionat imediat tot pe Instagram!

"Chiar daca scrisesem initial in gluma ca suferi de Alzheimer, incep sa cred ca intr-adevar ai aceasta boala", a scris Gnohere deasupra cuvintelor pe care Becali le rostise mai devreme.

Gnohere si-a reziliat contractul cu FCSB la inceputul lunii iunie si apoi s-a inscris in programul DDB, prin care fanii dinamovisti incearca sa preia clubul de la Ionut Negoita.