Criza in atacul FCSB la primul meci fara Gnohere! Gigi Becali regreta decizia luata in cazul 'Bizonului'! "Am avut un gand de parere de rau"

FCSB a jucat mai bine decat CFR Cluj, insa ardelenii s-au impus cu 1-0, iar ros albastrii au suferit la finalizare.

FCSB a avut de suferit in afat portii in meciul cu CFR Cluj. Desi au avut mai multe ocazii, jucatorii lui Bogdan Vintila nu au reusit sa inscrie nici macar un gol. Becali nu a fost multumit de jocul prestat de Adrian Petre, dar nu s-a bagat sa ii critice pe cei trei cu care FCSB a inceput in atac: Man, Tanase si coman.

Totusi, patronul ros albastrilor spune ca s-a gandit la 'Bizonul' Gnohere cand a vazut ca nu are un atacant de gura portii. Francezul s-a despartit in urma cu doar doua saptamani de FCSB, dar putea fi eficient in acest final de sezon.

"Dormeau la autogol. Ei stiau ca CFR centreaza, nu stiau ca joaca CFR asa, asa s-a intamplat. Oricum, pana la urma au fost pozitionati, numai ca si-au bagat-o in poarta, ce poti sa faci.

Da, am avut un gand de parere de rau ca l-am dat pe Gnohere ca nu avem atacant, nu stim cum sa jucam. Tanase e foarte eficient in centru. Ce sa incerc cu Petre, nu ai vazut? Nici macar un duel la cap...Mi-a placut echipa cum a jucat si nu vreau sa mai critic.", a spus Becali la Digi Sport.

Cei patru atacanti pe care FCSB ii are acum in lot sunt foarte tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 25 de ani. Gnohere putea aduce fix plusul de experienta care a lipsit in meciul cu CFR, el avand peste 50 de goluri marcate pentru clubul lui Becali.