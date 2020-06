Gnohere, la un pas sa ajunga la o rivala a FCSB-ului din Europa League: "M-a intrebat directorul sportiv de el!"

Harlem Gnohere (32 de ani) si-a reziliat contractul recent de FCSB.

'Bizonul' a fost aproape sa semneze cu Lugano in iarna, cand directorul sportiv al clubului a pus ochii pe atacant.

Gruparea elvetiana a fost rivala FCSB-ului in grupele Europa League in 2017. Ros-albastrii reuseau atunci sa castige in deplasare cu 2-1, iar in meciul de pe teren propriu erau invinsi cu acelasi scor. Gnohere a marcat la retur singurul gol al FCSB-ului.

Impresarul Florin Manea sustine ca Lugano l-a dorit pe 'Bizon' in aceasta iarna, cand directorul sportiv al clubului a intrebat de atacant:

"Stiu ca in iarna l-au vrut cei de la Lugano, chiar am vorbit cu directorul lor sportiv pentru ca eram in Lugano cu alta treaba. Ma inteba de Gnohere si i-am spus ca ii poate ajuta in acel moment, nu stiu daca au retrogradat sau nu dar stiu ca aveau probleme", a spus Florin Manea pentru ProSport.

Florin Manea: "E ciudat! Acum nu il mai vor?"

Elvetienii nu au mai luat legatura du Gnohere, iar impresarul se declara uimit de decizia acestora. Lugano avea oportunitatea sa il ia liber de contract pe 'Bizon':

"Stiu ca erau in legatura directa si cu Gnohere si vad ca acum nu prea ar mai vrea sa-l ia. Se pare ca era o solutie de moment. Era cel mai bun la momentul acela. Ai vrut sa il iei in iarna si acum nu mai vrei sa il iei si e liber? E ciudat! Eu stiu, e vorba de forma lui", a mai spus imrpesarul