Atac DIRECT al lui Gnohere: "Toata lumea stie cine e cel mai enervant antrenor!" Ce spune 'Bizonul' despre inlocuitorul lui Vintila 

Harlem Gnohere (32 ani) a vorbit despre schimbarile pe care Gigi Becali vrea sa le faca la FCSB.

Fostul atacant al ros-albastrilor, plecat in urma cu o luna a vorbit recent despre fostul sau antrenor, Bogdan Vintila, la adresa caruia nu a avut nimic frumos de spus.

Intrebat despre posibilitatea ca Mihai Pintilii sa preia banca tehnica a FCSB-ului dupa plecarea lui Vintila, Gnohere a raspuns sincer: "Pintilii are calitati de antrenor. Merita sa fie antrenor la echipa. Sper ca va functiona numirea lui. Este un lider".

'Bizonul' a vorbit despre toti antrenorii din Liga 1 alaturi de care a lucrat si cum a relationat cu ei.

"Rednic a fost primul antrenor cu care am lucrat, aici, in Romania. El este cel care m-a impins sa fiu bun. Nu voi uita ca cei dinaintea lui imi spuneau ca nu pot juca. Apoi am semnat cu FCSB si am avut mai multi antrenori, printre care Reghecampf si Dica.

Apoi a venit Teja, pe care nu l-am prins foarte mult, dar antrenamentele pe care le facea erau foarte bune. Teja face lucrurile foarte bine! Pe Bogdan Andone nu il cunosteam. Eu m-am operat si el a plecat dupa doua saptamani. Nu l-am cunoscut ca antrenor.

Rednic, Reghecampf si Dica sunt cei mai buni! Nu pot sa ii spun numele celui mai enervant antrenor, dar toata lumea stie cine este acela. Pentru mine nu a fost o persoana corecta", a spus Harlem Gnohere conform AntenaSport.