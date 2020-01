20 de meciuri de urmarit in Europa in acest weekend. Bayern - Schalke, Valencia - Barcelona si Napoli - Juve, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

In acest weekend vor avea loc mai multe meciuri interesante in Cupa Angliei, dar si in ligile din Italia, Germania, Spania, Franta sau Grecia. In Romania, Rusia, Austria, Bulgaria, Cehia, Croatia, Danemarca, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia si Ucraina nu s-au reluat campionatele. In Norvegia si Suedia, competitia incepe abia in aprilie, pentru ca se desfasoara in formatul primavara - toamna.

Borussia Dortmund - FC Koln (Germania, Bundesliga, vineri, 24 ianuarie, 21.30)

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (Germania, Bundesliga, sambata, 25 ianuarie, 16.30)

West Ham United - West Bromwich Albion (Anglia, FA Cup, sambata, 25 ianuarie, 17.00)

Valencia - FC Barcelona (Spania, La Liga, sambata, 25 ianuarie, 17.00)

Southampton - Tottenham (Anglia, FA Cup, sambata, 25 ianuarie, 17.00)

Fenerbahce - Istanbul BB (Turcia, Super Lig, sambata, 25 ianuarie, 19.00)

Bayern Munchen - Schalke 04 (Germania, Bundesliga, sambata, 25 ianuarie, 19.30)

Genk - Gent (Belgia, Pro League, sambata, 25 ianuarie, 21.30)

Torino FC - Atalanta (Italia, Serie A, sambata, 25 ianuarie, 21.45)

Inter Milano - Cagliari (Italia, Serie A, duminica, 26 ianuarie, 13.30)

Manchester City - Fulham (Anglia, FA Cup, duminica, 26 ianuarie, 15.00)

Omonia Nicosia - Anorthosis Famagusta (Cipru, Protathlima A Katigorias, duminica, 26 ianuarie, 17.00)

Young Boys - FC Basel (Elvetia, Super League, duminica, 26 ianuarie, 17.00)

PSV Eindhoven - Twente Enschede (Olanda, Eredivisie, duminica, 26 ianuarie, 17.45)

Nantes - Bordeaux (Franta, Ligue 1, duminica, 26 ianuarie, 18.00)

AS Roma - Lazio (Italia, Serie A, duminica, 26 ianuarie, 19.00)

AEK Atena - Olympiakos Pireu (Grecia, Super League, duminica, 26 ianuarie, 19.30)

Napoli - Juventus (Italia, Serie A, duminica, 26 ianuarie, 21.45)

Real Valladolid - Real Madrid (Spania, La Liga, duminica, 26 ianuarie, 22.00)

Lille - PSG (Franta, Ligue 1, duminica, 26 ianuarie, 22.00)