Barcelona da LOVITURA IERNII! Catalanii sunt la un pas sa aduca un SUPER JUCATOR de 90 de milioane! Anuntul momentului

Barcelona este foarte aproape sa aduca un mijlocas pe Camp Nou.

Barcelona a intrat pe fir pentru aducerea lui Christian Eriksen. Potrivit Sky Sport, catalanii ar fi luat prim-planul pentru semnatura danezului de 90 de milioane de euro.

Mijlocasului ii expira contractul cu Tottenham in vara acestui an si cei de la Tottenham au decis sa il vanda in aceasta iarna pentru o suma modica. Primii care si-au manifestat interesul au fost cei de la Inter Milano, cu care Eriksen aproape ajunsese la o intelegere.

Danezul de 27 ani este evaluat la 90 de milioane de euro, conform transfermarkt si a fost unul din jucatorii de baza ai lui Tottenham in ultimii ani. In acest sezon are 20 de aparitii in Premier League, in care a reusit 2 goluri si 2 pase decisive.