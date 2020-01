BOMBA MOMENTULUI: Manuel Neuer vrea sa plece de la Bayern! Bavarezii i-au adus concurent pe post si acesta vrea sa paraseasca campioana Germaniei! Unde poate ajunge

Manuel Neuer vrea sa plece de la Bayern.

Portarul celor de la Bayern Munchen, Manuel Neuer vrea sa plece de la Bayern dupa ce bavarezii l-au transferat pe Alexander Nubel de la Schalke.

Potrivit footbal-italia.net, Neuer ar putea ajunhe la Juventus. Neuer mai are un singur an contract cu Bayern, si ar vrea sa plece din cauza faptului ca nu vrea sa existe meciuri in care sa fie rezerva. In vara va expira si intelegerea dintre Juventus si Buffon, iar titular va ramane Wojciech Szczesny. In aceste conditii, exista sanse destul de mari ca Neuer sa plece de la Bayern.