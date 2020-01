Valverde este URIAS si in afara terenului! Declaratiile care au UIMIT internetul ale jucatorului lui Real Madrid

Real Madrid s-a impus cu 3-1 in Cupa Spaniei cu Unionistas Salamanca.

Madrilenii s-au calificat in optimile de finala ale Cupei Spaniei, insa au suferit in deplasarea de la Salamanca. Bale a deschis scorul in minutul 18, insa adversarii au egalat in minutul 57, iar Realul s-a dus in avantaj prin autogolul lui Gongora din minutul 62. Brahim Diaz a inchis tabela in minutul 92 din pasa lui Casemiro.

Declarat jucatorul meciului in finala Supercupei Spaniei cu Atletico Madrid, Fede Valverde a impresionat din nou. Prestatia jucatorului din teren a fost buna, asa cum a obisnuit, iar declaratiile dupa meci au surprins.

"Echipa lor a luptat si si-au mentinut sansa. In anumite momente nu am jucat bine", a spus Valverde.

Intrebat despre stadionul mic pe care au jucat, obisnuiti fiind cu Santiago Bernabeu, Valverde a oferit un raspuns neasteptat, care a atras simpatie.



"Stadionul? Ne este indiferent unde jucam. Vin din Uruguay, am jucat acolo si exista lucruri mai rele. Trebuie sa jucam pe fiecare teren de la egal", a declarat Fede Valverde la finalul meciului.