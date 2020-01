Juventus face "tiki-taka" fara Ronaldo pe teren! Gol SENZATIONAL inscris de Higuain, dupa ce a facut sah-mat apararea alaturi de Dybala

Juventus a primit vizita lui Udinese in Cupa Italiei.

Fara Cristiano Ronaldo in lot, "Batrana Doamna" n-a avut probleme in optimile de finala ale Cupei Italiei. Scorul a fost deschis de Higuain, dupa o faza superba in care a schimbat nu mai putin de 6 pase cu Dybala.

Juventus este lider in Serie A cu 48 de puncte, dupa 19 meciuri jucate, la 2 lungimi in fata lui Inter.