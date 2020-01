OFICIAL | Bayern Munchen a facut un transfer SPECTACULOS! Au luat un jucator de la Real Madrid pentru a le aduce un nou titlu! Cine a semnat cu bavarezii

Bayern Munchen a anuntat oficial transferul unui jucator.

Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a reusit primul transfer al iernii. Echipa antrenata de Hansi Flick l-a adus pe fundasul celor de la Real Madrid, Alvaro Odriozola (24 de ani).Fotbalistul a semnat un contract pana la finalul sezonului, fiind imprumutat de galactici. In acest moment, cota lui Odriozola este de 20 de milioane de euro. Real Madrid a platit 30 de milioane de euro celor de la Real Sociedad pentru a-l aduce.



"Dupa mai multe discutii in cadrul clubului, am decis sa ii indeplinim dorinta antrenoului Hansi Flick si sa ne intarim defensiva prin aducerea lui Alvaro Odriozola. Suntem foarte incantati de acest transfer si vrem sa le multumim celor de la Real Madrid pentru discutiile prietenoase si pentru cat de cooperanti au fost", se arata in comunicatul emis de Bayern Munchen pe site-ul oficial.

In acest moment, Bayern Munchen se afla pe locul 2 in Bundesliga cu 36 de puncte dupa 18 meciuri, la 4 puncte in spatele liderului RB Leipzig.