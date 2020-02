20 de meciuri de urmarit in acest weekend. Chelsea - Tottenham, Fenerbahce - Galatasaray si PAOK - Olympiakos, printre partidele de interes

Tot in acest weekend se vor desfasura mai multe partide tari.

In acest weekend vor avea loc mai multe meciuri interesante in ligile din Anglia, Italia, Germania, Spania, Franta, Turcia sau Grecia. In Rusia nu s-a reluat inca campionatul, iar in alte tari, precum Suedia, Norvegia, Kazahstan sau Belarus, competitia incepe abia peste cateva luni, pentru ca se desfasoara in formatul primavara - toamna.

Chelsea - Tottenham (Anglia, Premier League, sambata, 22 februarie, 14.30)

Werder Bremen - Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga, sambata, 22 februarie, 16.30)

FC Barcelona - Eibar (Spania, La Liga, sambata, 22 februarie, 17.00)

Ol. Marseille - Nantes (Franta, Ligue 1, sambata, 22 februarie, 18.30)

Standard Liege - Royal Antwerp (Belgia, Pro League, sambata, 22 februarie, 19.00)

Steaua Rosie Belgrad - Vojvodina Novi Sad (Serbia, Super Liga, sambata, 22 februarie, 19.00)

Leicester - Manchester City (Anglia, Premier League, sambata, 22 februarie, 19.30)

Schalke - RB Leipzig (Germania, Bundesliga, sambata, 22 februarie, 19.30)

Real Sociedad - Valencia (Spania, La Liga, sambata, 22 februarie, 19.30)

NK Maribor - Olimpja Ljubljana (Slovenia, SNL 1, sambata, 22 februarie, 21.15)

Fiorentina - AC Milan (Italia, Serie A, sambata, 22 februarie, 21.45)

Levante - Real Madrid (Spania, La Liga, sambata, 22 februarie, 22.00)

St. Johnston - Glasgow Rangers (Scotia, Scottish Premier League, duminica, 23 februarie, 15.30)

Vitesse Arnhem - PSV Eindhoven (Olanda, Eredivisie, duminica, 23 februarie, 15.30)

Fenerbahce - Galatasaray (Turcia, Super Lig, duminica, 23 februarie, 18.00)

Arsenal - Everton (Anglia, Premier League, duminica, 23 februarie, 18.30)

Sporting Lisabona - Boavista Porto (Portugalia, Liga Sagres, duminica, 23 februarie, 19.30)

PAOK Salonik - Olympiakos Atena (Grecia, Super League, duminica, 23 februarie, 19.30)

Atletico Madrid - Villarreal (Spania, La liga, duminica, 23 februarie, 22.00)

PSG - Bordeaux (Franta, Ligue 1, duminica, 23 februarie, 22.00)