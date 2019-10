15 meciuri de urmarit in Europa in acest weekend. Inter - Juve, Barca - Sevilla si Liverpool - Leicester, printre partidele de interes

Si in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

Si aceasta saptamana programeaza meciuri interesante in Europa: “Derby d'Italia” (Inter Milano - Juventus), doua partide importante din Spania (Real Madrid - Granada si Barcelona - Sevilla), o partida de titlu (Liverpool - Leicester) si alta de traditie (Newcastle - Manchester United) in Anglia, "Mesta mastarmotet" in Suedia (Malmo - IFK), unul dintre derby-urile Budapestei (Honved - Ferencvaros) si alte intalniri tari.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig (Germania, Bundesliga, sambata, 5 octombrie, 16.30)

Real Madrid - Granada (Spania, La Liga, sambata, 5 octombrie, 17.00)

Liverpool - Leicester (Anglia, Premier League, sambata, 5 octombrie, 17.00)

PSG - Angers (Franta, Ligue 1, sambata, 5 octombrie, 18.30)

TSKA Moscova - FK Rostov (Rusia, Premier League, duminica, 6 octombrie, 14.00)

Club Brugge - Gent (Belgia, Pro League, duminica, 6 octombrie, 15.30)

Honved - Ferencvaros (Ungaria, NB1, duminica, 6 octombrie, 17.00)

Newcastle United - Manchester United (Anglia, Premier League, duminica, 6 octombrie, 18.30)

Malmo FF - IFK Goteborg (Suedia, Allsvenskan, duminica, 6 octombrie, 18.30)

Torino FC - Napoli (Italia, Serie A, duminica, 6 octombrie, 19.00)

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (Germania, Bundesliga, duminica, 6 octombrie, 19.00)

Ludogoret - Levski Sofia (Bulgaria, A PFG, duminica, 6 octombrie, 20.15)

Inter Milano - Juventus (Italia, Serie A, duminica, 6 octombrie, 21.45)

FC Barcelona - FC Sevilla (Spania, La Liga, duminica, 6 octombrie, 22.00)

Saint-Etienne - Ol. Lyon (Franta, Ligue 1, duminica, 6 octombrie, 22.00)