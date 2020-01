Transferul care zguduie Europa! Nimeni nu se astepta la asta! PSG pregateste o bomba de 100 de milioane pentru un jucator de la Real Madrid! Cine are sanse mari sa plece de pe Bernabeu

PSG vrea un jucator de la Real Madrid.

Florentino Perez il vrea cu orice pret pe Mbappe la Real Madrid, iar in vara acestui an se va pune din nou la negocieri pentru transferul starului francez. Campioana Frantei nu vrea sa ramana descoperita in cazul in care Mbappe va pleca si vor incerca sa il aduca pe Benzema. Potrivit celor de la Diario Gol, parizienii sunt gata sa ofere 100 de milioane de euro. Perez va analiza oferta venita din partea francezilor, iar in cazul in care va perfecta transferul lui Mbappe, sunt sanse mari sa il cedeze pe Benzema.