20 de meciuri de urmarit in Europa in acest weekend. Atletico Madrid - Barcelona si Bayern - Leverkusen, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

Si aceasta saptamana programeaza meciuri interesante in Europa: un derby in Spania (Atletico - Barcelona), un derby al Londrei (Chelsea - West Ham), “Sarajevski derbi” in Bosnia (FK - Zeljeznicar), dar si multe alte intalniri tari in Italia, Franta, Germania, Spania, Grecia, Rusia, Bulgaria sau Elvetia.

Alaves - Real Madrid (Spania, La Liga, sambata, 30 noiembrie, 14.00)

Newcastle United - Manchester City (Anglia, Premier League, sambata, 30 noiembrie, 14.30)

Hertha Berlin - Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga, sambata, 30 noiembrie, 16.30)

Chelsea - West Ham United (Anglia, Premier League, sambata, 30 noiembrie, 17.00)

FK Sarajevo - FK Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia&Hertegovina, Premier Liga, sambata, 30 noiembrie, 17.00)

Bayern Munchen - Bayer Leverkusen (Germania, Bundesliga, sambata, 30 noiembrie, 19.30)

FC Copenhaga - Brondby (Danemarca, Superligaen, duminica, 1 decembrie, 12.45)

Twente - Ajax Amsterdam (Olanda, Eredivisie, duminica, 1 decembrie, 13.15)

Juventus - Sassuolo (Italia, Serie A, duminica, 1 decembrie, 13.30)

Lokomotiv Moscova - Dinamo Moscova (Rusia, Premier League, duminica, 1 decembrie, 15.30)

Parma - AC Milan (Italia, Serie A, duminica, 1 decembrie, 16.00)

Rangers - Hearts of Midlothian (Scotia, Scottish Premier League, duminica, 1 decembrie, 17.00)

FC Basel - Young Boys (Elvetia, Super League, duminica, 1 decembrie, 17.00)

Zenit St. Petersburg - Spartak Moscova (Rusia, Premier League, duminica, 1 decembrie, 18.00)

LASK Linz - Rapid Viena (Austria, Osterreichische Bundesliga, duminica, 1 decembrie, 18.00)

Trabzonspor - Galatasaray (Turcia, Super Lig, duminica, 1 decembrie, 18.00)

TSKA Sofia - Ludogoret (Bulgaria, A PFG, duminica, 1 decembrie, 18.00)

Olympiakos Atena - PAOK Salonic (Grecia, Super League, duminica, 1 decembrie, 19.30)

Atletico Madrid - FC Barcelona (Spania, La Liga, duminica, 1 decembrie, 22.00)

AS Monaco - PSG (Franta, Ligue 1, duminica, 1 decembrie, 22.00)