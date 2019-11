"Sunt indragostit de el!" Real Madrid pregateste primul transfer GALACTIC! Zidane il vrea cu orice pret pe Bernabeu! Anuntul facut de antrenorul madrilenilor

Real Madrid pregateste primul transfer urias.

Real Madrid va juca maine de la ora 22:00 meciul cu PSG pe Santiago Bernabeu, penultimul din grupele UEFA Champions League. Parizienii sunt deja calificati in optimile competitiei, iar Real Madrid va incerca sa obtine victoria pentru a fi si ea sigura de calificare.

Antrenorul galacticilor, Zinedine Zidane, a vorbit despre meciul de maine seara si despre starul celor de la PSG, Kylian Mbappe. Zidane a spus ca este indragostit de jocul pe care il presteaza acesta si il asteapta pe Bernabeu. Mbappe este tinta principala a celor de la Real Madrid in perioada de transferuri, iar Perez ar putea sa il aduca pe Bernabeu in conditiile in care Mbappe nu a semnat prelungirea contractului cu PSG

"Sunt indragostit de el. Mai intai ca om. Il cunosc insa de mult timp, nu este prima oara cand il voi intalni, a venit deja aici sa dea teste cand era adolescent.Maine el vine ca adversar, nu pot sa va spun nimic mai mult. Stim ce jucator este, ce important este pentru echipa sa si trebuie sa fim pregatiti pentru asta. PSG reuseste un sezon magnific, cred ca va fi un supermeci. E sigur ca noi ne-am schimbat de la meciul tur cu ei. Nu este o revansa. Vrem sa facem un meci mare, sa ne aratam calitatile, sa facem ce am facut in ultima vreme. In ultimele sase meciuri, am luat putine goluri si ne-am creat multe ocazii. Maine va fi un meci pentru a confirma asta", a spus Zidane in cadrul unei conferinte de presa.