Vrea sa revina la Barcelona dupa ce propriii fani si-au batut joc de el inca de la primul meci! Ar fi un transfer SOC langa Messi si Suarez

Abia plecat de la Barca, jucatorul planuieste deja sa revina!

Brazilianul Malcom o duce greu in Rusia. Milioanele care-i intra pe card in fiecare luna nu pot sa-l scoata din depresie. Fotbalistul a avut probleme cu propriii fani inca de la debutul in tricoul lui Zenit! Ultrasii au afisat bannere prin care critica decizia clubului de a-l aduce pe Malcom: "absenta jucatorilor de culoare e traditia noastra." Chinuit si de accidentari, Malcom n-a prins decat doua meciuri la Zenit. Viseaza sa revina la Barcelona, desi n-au trecut decat cateva luni de la transferul sau de 40 de milioane in Rusia.

"Am primit mesaje referitoare la revenirea mea la Barcelona. Cred ca mi-am facut treaba de fiecare data cand am fost trimis in teren. Cred ca fanii Barcelonei ma iubesc", a spus Malcom pentru RMC Sport.

In 2012, fanii lui Zenit au lansat o campanie prin care au cerut clubului sa nu cumpere jucatori de culoare.

"Nu regret ca m-am transferat la Zenit. Sunt tanar si vreau sa joc undeva pentru ca iubesc fotbalul. Zenit este echipa care mi-a dat sansa de a juca fotbal", a mai comentat Malcom.