ULUITOR! Real Madrid a dat LOVITURA! I-a prelungit contractul unui titular si i-a fixat o clauza ASTRONOMICA! Nici Messi nu are o asemenea clauza! Anuntul momentului in Spania

Real Madrid i-a prelungit contractul unui titular.

Evolutiile tot mai bune ale lui Fede Valverede l-a convins pe presedintele madrilenilor, Florentino Perez, sa-i prelungeasca contractul acestuia, anunta Marca. Valverde mai avea contract cu gruparea de pe Santiago Bernabeu pana in 2021 si a parafat o noua intelegere pana in 2025. Perez i-a stabilit si o clauza gigantica si anume 750 de milioane de euro. Nici Leo Messi nu are o asemenea clauza. Contractul starului argentinian poate fi reziliat in schimbul a 700 de milioane de euro.

Mijlocasul centreal uruguayan a ajuns pe Bernabeu in 2016 de la Penarol. A fost imprumutat la Deportivo la Coruna dupa care a revenit la Real Madrid Castilla. La echipa mare a fost promovat de Zidane si si-a castigat postul de titular datorita evolutiilor sale din ce in ce mai bune.

20 de milioane de euro este cota lui Valverde (21 de ani) in acest moment pe transfermarkt.com