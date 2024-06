Pugilistul britanic Tyson Fury a fost filmat în stare de ebrietate într-un bar din Morecambe, în nord-vestul Angliei, la câteva săptămâni după ce a fost învins de ucraineanul Oleksandr Usyk.

Într-o înregistrare video postată luni seară pe reţelele de socializare, un Tyson Fury vizibil beat poate fi văzut cum este escortat dintr-un bar de către agenţii de securitate, înainte de a se prăbuşi pe trotuar.

Aceste imagini vin la trei săptămâni după prima înfrângere din carieră a britanicului în faţa ucraineanului Oleksandr Usyk. În urma acestui rezultat, Usyk a devenit campion mondial unificat la categoria grea.

Revanşa dintre cei doi pugilişti este programată pentru 21 decembrie, la Riad (Arabia Saudită). News.ro

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend ???? pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7