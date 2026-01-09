După zile întregi de speculații, Barcelona a făcut în sfârșit progrese pe piața transferurilor, semnând un contract de împrumut cu Al Hilal pentru Joao Cancelo.

Raphinha, dorit de Al Hilal

Totuși, nu este singura afacere discutată între cele două cluburi. Al Hilal și-a îndreptat acum atenția ferm spre unul dintre cei mai importanți jucători ofensivi ai Barcelonei, brazilianul Raphinha (29 de ani).

Echipa saudită este disperată să obțină un alt fotbalist important, iar Raphinha a devenit principala ei țintă.

Conform rapoartelor citate de transfernewslive.com, Al Hilal este gata să facă o ofertă masivă de 100 de milioane de euro pentru a-l transfera pe jucătorul ce evoluează pe postul de extremă stânga. Propunerea a fost lansată în timpul negocierilor pentru Cancelo.

Oferta impresionantă pregătită de saudiți

Conducerea celor de la Al Hilal este dispusă să plătească 80 de milioane de euro ca sumă fixă și încă 20 de milioane de euro drept bonusuri în funcție de performanță.

Barcelona este conștientă că foarte puține cluburi europene ar putea concura cu o ofertă de o asemenea anvergură.

Mai mult, potrivit Fichajes, Raphinha are un acord ca între gentlemeni cu directorul sportiv Deco. Oficialul i-ar permite să plece dacă decide că este momentul potrivit.

Mutarea poate rezolva problemele financiare ale catalanilor

Din perspectiva Barcelonei, tentația financiară este evidentă. Clubul rămâne sub o presiune economică semnificativă, iar o vânzare de o asemenea amploare ar putea ușura dramatic situația lui.

În plus, veniturile generate de potențialul transfer al lui Raphinha la Al Hilal le-ar putea permite catalanilor să reintră pe piața transferurilor cu mai multă libertate.

Totuși, costul sportiv ar fi semnificativ. Antrenorul german Hansi Flick va fi reticent în a-l lăsa să plece pe un jucător precum Raphinha.

Barcelona, față în față cu o decizie dificilă

Brazilianul a fost, fără îndoială, printre cei mai importanți jucători ai Barcelonei sub conducerea lui Hansi Flick, iar revenirea sa recentă după accidentare a avut un impact pozitiv imediat asupra performanțelor echipei.

Deocamdată, Barcelona nu a luat o decizie finală. Însă, deși pierderea unui jucător atât de important ar fi o lovitură majoră, amploarea ofertei de 100 de milioane de euro a lui Al Hilal ar putea fi de neignorat.

