Donna Vekic (29 de ani, 69 WTA) s-a înscris pe lista jucătoarelor care și-au exprimat intenția de a participa la ediția 2026 a turneului de la Cluj-Napoca, Transylvania Open (31 ianuarie - 7 februarie).

Sportiva din Croația urmează să bifeze prima participare a carierei în competiția care a fost de două ori votată de jucătoare drept cel mai bine organizată din întregul circuit.

Donna Vekic, a șaptea favorită la câștigarea Transylvania Open 2026

Fanii tenisului din România o vor putea urmări pe viu pe Donna Vekic în Arena BT din Cluj-Napoca, iar costul unui tichet de acces pentru primele zile de turneu este cuprins între 45 și 65 de lei.

Conform configurației actuale a clasamentului mondial, Donna Vekic va fi cap de serie numărul 7, în cadrul Transylvania Open 2026.

Croata se află sub Emma Răducanu, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Anastasia Potapova, Xinyu Wang și Olga Danilovic, în ierarhia mondială, dar clasamentul poate suferi modificări de-a lungul verii australiene.

Din cele patru titluri WTA adjudecate, Donna Vekic a reușit trei victorii pe hard: în Malaysia (2014), la Courmayeur (2021) și în Monterrey (2023).