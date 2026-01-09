GALERIE FOTO Frumoasa vicecampioană olimpică la tenis, Donna Vekic, vine în România: cât costă să o vezi jucând

Frumoasa vicecampioană olimpică la tenis, Donna Vekic, vine în România: cât costă să o vezi jucând
Donna Vekic și Emma Răducanu, cele mai faimoase jucătoare care s-au înscris în edițai 2026 a Openului Transilvaniei.

Donna VekicTenis WTATransylvania Open 2026WTA Cluj-Napoca
Donna Vekic (29 de ani, 69 WTA) s-a înscris pe lista jucătoarelor care și-au exprimat intenția de a participa la ediția 2026 a turneului de la Cluj-Napoca, Transylvania Open (31 ianuarie - 7 februarie).

Sportiva din Croația urmează să bifeze prima participare a carierei în competiția care a fost de două ori votată de jucătoare drept cel mai bine organizată din întregul circuit.

Donna Vekic, a șaptea favorită la câștigarea Transylvania Open 2026

Fanii tenisului din România o vor putea urmări pe viu pe Donna Vekic în Arena BT din Cluj-Napoca, iar costul unui tichet de acces pentru primele zile de turneu este cuprins între 45 și 65 de lei.

Conform configurației actuale a clasamentului mondial, Donna Vekic va fi cap de serie numărul 7, în cadrul Transylvania Open 2026.

Croata se află sub Emma Răducanu, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Anastasia Potapova, Xinyu Wang și Olga Danilovic, în ierarhia mondială, dar clasamentul poate suferi modificări de-a lungul verii australiene.

Din cele patru titluri WTA adjudecate, Donna Vekic a reușit trei victorii pe hard: în Malaysia (2014), la Courmayeur (2021) și în Monterrey (2023).

Donna Vekic, apogeu de carieră în 2024

Ocupantă a locului 17 în clasamentul mondial, în ianuarie 2025, Donna Vekic a atins apogeul carierei - cel puțin până în prezent - în 2024, când a câștigat medalia de argint în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. În același sezon, Vekic a strâns 32 de victorii, dintr-un total de 52 de partide oficiale disputate.

În finala întrecerii olimpice, desfășurate în Arena Philippe-Chatrier, de la Roland Garros, Donna Vekic a fost depășită de chinezoaica Qinwen Zheng, scor 6-2, 6-3, dar înfrângerea a venit după ce jucătoarea croată a reușit un rezultat răsunător în turul trei al competiției de la Paris, în care a eliminat-o pe Cori Gauff din SUA, sportivă care jucase finală în turneul de mare șlem din capitala Franței, în 2022. În 2025, Gauff și-a confirmat calitatea pe zgură, ieșind campioana turneului de la Roland Garros.

Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE FOTO
Curățenie la Steaua! Un jucător a plecat deja: &rdquo;Nu mai avem nevoie de serviciile lui&rdquo;
Răsturnare de situație la FCSB: &rdquo;Era stabilit, dar a căzut&rdquo;
&Icirc;ncă un rom&acirc;n &icirc;n Superliga Turciei: &rdquo;Bine ai venit&rdquo;
Transfer de ultimă oră &icirc;n Superligă! Experimentatul fotbalist a semnat
FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana
AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o m&acirc;nă de ajutor de la &bdquo;grifonii&rdquo; lui Dan Șucu

Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Maignan, &icirc;njurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: &rdquo;Nenorocitule!&rdquo;

Gigi Becali anunță un transfer bombă la FCSB: &bdquo;E fotbalist! I-am spus și lui MM&rdquo;

Cum a fost numit Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat sub privirile lui Șucu: &rdquo;A venit la cererea expresă a patronului!&rdquo;

Răsturnare de situație la FCSB: &rdquo;Era stabilit, dar a căzut&rdquo;
FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana
&Icirc;ncă un rom&acirc;n &icirc;n Superliga Turciei: &rdquo;Bine ai venit&rdquo;
Transfer de ultimă oră &icirc;n Superligă! Experimentatul fotbalist a semnat
Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: &rdquo;Excepțional / Foarte bun&rdquo;
Următorul mare star din WTA! La 21 de ani e campioană olimpică după un meci perfect &icirc;n finala de pe Chatrier
Coco Gauff a pl&acirc;ns &icirc;n hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: Astea sunt regulile
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Emma Răducanu revine la Transylvania Open, după 5 ani. Sorana C&icirc;rstea, Jaqueline Cristian și vicecampioana olimpică vor juca la Cluj
Nu mai glumește: Jaqueline Cristian vrea &icirc;n top 10 WTA, &icirc;n 2026. Joacă la trei turnee &icirc;n ianuarie
C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

Un rom&acirc;n a stat două săptăm&acirc;ni nevinovat &icirc;ntr-o &icirc;nchisoare din Belgia. Confuzia care l-a ținut &icirc;n spatele gratiilor

Kate Middleton, de la &bdquo;prințesa plictisitoare&rdquo; la o personalitate &bdquo;iconică&rdquo;. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE

