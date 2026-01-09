Oltenii au încheiat anul primul loc în clasamentul Superligii, după ce au profitat de pasul greșit al Rapidului din derby-ul cu FCSB, scor 1-2.

Universitatea Craiova se pregătește în Antalaya pentru perioade decisivă a acestui sezon și a făcut un anunț din Turcia.



Oltenii își prelungesc „șederea” în cantonamentul din Antalya



Echipa lui Filipe Coelho a luat o decizie de ultim moment, din cauza condițiilor meteo de la Craiova.

Universitatea Craiova va rămâne și săptămâna viitoare în Antalya și va reveni în România vineri, pe 16 ianuarie.