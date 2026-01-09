Oltenii au încheiat anul primul loc în clasamentul Superligii, după ce au profitat de pasul greșit al Rapidului din derby-ul cu FCSB, scor 1-2.
Universitatea Craiova se pregătește în Antalaya pentru perioade decisivă a acestui sezon și a făcut un anunț din Turcia.
Oltenii își prelungesc „șederea” în cantonamentul din Antalya
Echipa lui Filipe Coelho a luat o decizie de ultim moment, din cauza condițiilor meteo de la Craiova.
Universitatea Craiova va rămâne și săptămâna viitoare în Antalya și va reveni în România vineri, pe 16 ianuarie.
„Existând riscul de a nu ne putea antrena din cauza condițiilor meteo nefavorabile anunțate la Craiova săptămâna viitoare, s-a decis prelungirea perioadei de cantonament din Antalya.
Astfel, Știința va rămâne în Turcia până vineri, 16 ianuarie, pentru a putea continua pregătirile în cele mai bune condiții.”, se arată pe pagina oficială de Facebook a Universității Craiova.
Oltenii vor începe anul în Superliga cu un duelul la Ploiești, cu Petrolul. Meciul va avea loc luni, 19 ianuarie, de la ora 20:00.
Trupa lui Filipe Coelho a remizat în primul amical al iernii, scor 1-1, în fața lui Konyaspor, iar următoarea partidă de pregătire va fi sâmbătă cu echipa a doua a lui Stuttgart, de la 15:00.