FK Csíkszereda a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile fundaşului Răzvan Trif, în vârstă de 29 de ani.

Jucătorul născut la Jidvei s-a alăturat lotului echipei Csikszereda, aflat în cantonamentul din Turcia.

Fotbalist de picior stâng, Răzvan Trif a evoluat de-a lungul carierei în principal pe postul de fundaş stânga, dar poate fi utilizat şi ca fundaş central.

Trif era liber de contract

El a ajuns la FK Csíkszereda din postura de fotbalist liber de contract, ultima sa echipă fiind Oţelul Galaţi, de care s-a despărţit în vară.

Anterior a mai evoluat la UTA, Universitatea Cluj sau CS Mioveni, însă cele mai multe apariţii le-a bifat în tricoul echipei care l-a format, Gaz Metan Mediaş.

Are în palmares peste 100 de meciuri în prima ligă şi mai mult de 6.500 de minute jucate.



