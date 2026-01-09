Răzvan Oaidă (27 de ani), care a evoluat ultima oară pentru Universitatea Cluj, este în negocieri cu divizionara secundă Sepsi, una dintre echipele cu mari pretenții la promovarea în Superligă.



Mișcarea a fost confirmată de Attila Hadnagy, directorul sportiv al echipei covăsnene. În calea transferului mai este un litigiu între Oaidă și U Cluj, care trebuie rezolvat pentru ca mijlocașul să poată semna cu o altă echipă.



Răzvan Oaidă e dorit de Sepsi OSK



Oficialul lui Sepsi s-a limitat să spună că Oaidă este un jucător interensat și se află pe lista de transferuri pentru această perioadă de mercato. Hadnagy crede că experiența acestuia poate ajuta echipa pentru îndeplinirea obiectivului: promovarea în Superligă.



„E adevărat, Oaidă este un jucător interesant, dar el, momentan, este în litigiu cu U Cluj și, până nu rezolvă, nu avem despre ce să vorbim. El este pe lista noastră, dar, momentan, am zis că vom vorbi după ce termină.



Da, este cum am zis, noi am vorbit cu jucătorul, zilele astea va veni hotărârea, iar ulterior putem să negociem cu el. Normal, este un jucător bun, cu experiență, care ne poate ajuta. Sepsi vrea să mai aducă noi jucători, o extremă și un atacant, acum mai așteptăm niște răspunsuri, sunt și jucători din Liga 1”, a spus Hadnagy, potrivit iamsport.ro.



Răzvan Oaidă a fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB în vara anului 2023, alături de Iulian Cristea. Cei doi au fost transferați de Rapid tot în acea perioadă de mercato.



Mijlocașul ajunsese la „U” Cluj în vara lui 2024, liber de contract după despărțirea de Rapid, însă aventura în Ardeal a fost una scurtă. Nu a reușit să se impună în echipa pregătită la acel moment de Ioan Ovidiu Sabău și a bifat doar 7 apariții în tricoul „șepcilor roșii”.



Sepsi OSK, locul doi în Liga 2



După un început mai greu de sezon, Sepsi a legat rezultatele pozitive și a ajuns pe locul doi în eșalonul secund. Echipa lui Ovidiu Burcă are 36 de puncte și este la șapte distanță de liderul autoritar Corvinul Hunedoara.



În 2026, Sepsi va mai disputa patru meciuri în sezonul regulat, după care va urma play-off-ul. CS Dinamo (deplasare), CSM Reșița (acasă), FC Bihor (deplasare) și ASA Târgu Mureș (acasă) sunt ultimele adversare ale covăsnenilor din cadrul sezonului regulat.

