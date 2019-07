Cum arata 1.800.000$ cash! Mayweather a golit bancomatele din oras pentru o noua aroganta monstruoasa: "Sunt fericit ca voi va petreceti timpul hulindu-ma"

De ziua Americii, Mayweather a facut o noua mega aroganta.

Floyd Mayweather a golit cateva bancomate pentru o fotografie. El a intins peste 1.8 milioane de dolari pe o masa, pentru a le da peste nas "haterilor".

"Aud de 23 de ani ca tot ce fac este sa ma laud cu masini, bijuterii, case, femei si haine. Le raspund celor care spun asta ca sunt fericit ca ei si-au petrecut doua decenii hulindu-ma pe mine in loc sa isi creeze propria legenda", a spus Mayweather.

Mayweather: "Am crescut in saracie"



Floyd Mayweather a mai vorbit despre primii sai ani din viata.

"Sunt fericit ca acum pot sa arat ce am, pentru ca am crescut in saracie si am invins destinul. Nu mi-a pasat de ce au spus altii", a mai spus fostul supercampion din box.

