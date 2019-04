MECIUL SECRET al lui McGregor! Irlandezul a urcat din nou in ring dupa lupta cu Mayweather: cu cine a boxat si cum a fost prezentat pentru a nu fi recunoscut | VIDEO

Conor McGregor a urcat din nou in ring.

E pentru prima data cand irlandezul urca in ringul de box dupa meciul cu Floyd Mayweather din august 2017. McGregor a boxat contra unui pugilist irlandez, Michael McGrane, intr-o gala demonstrativa.

Pentru a nu atrage atentia sa, atunci cand au fost prezentat afisul serii, McGregor a fost trecut pe "foaia de joc" drept "A. Another". Partida s-a terminat la egalitate.

McGregor si-a anuntat retragerea din UFC in urma cu o luna dupa infrangerea suferita in fata lui Khabib Nurmagomedov, in octombrie anul trecut.