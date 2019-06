Floyd Mayweather nici nu mai intra in clasament! Cum arata TOP 10 Forbes al celor mai bine platiti sportivi din lume: Messi si Ronaldo sunt pe primele 2 locuri

Revista Forbes a publicat topul celor mai bine platiti sportivi din lume.

Lider in urma cu un an, Floyd Mayweather Jr nici macar nu mai se afla in topul castigurilor sportivilor in 2019! Primii 3 sportivi din clasamentul castigurilor sunt fotbalisti: Leo Messi este noul lider cu 127 de milioane de dolari, urmat apoi de Cristiano Ronaldo cu 109 milioane de dolari. Neymar incheie podiumul cu 109 milioane de dolari.

Pe locul 4 se afla campionul din box, Canelo Alvarez (94 de milioane de euro), iar Roger Federer cu 93.4 milioane de dolari este pe locul 5. Floyd Mayweather nu este in primii 100 de sportivi in 2019, insa in 2018 castiga de 2 ori mai mult decat a luat Messi anul acesta: lupta cu McGregor din ringul de box i-a adus lui Mayweather 285 de milioane de dolari!

Mbappe, cel mai tanar din top

Conor McGregor este pe locul 21 in clasament cu 47 de milioane de dolari. Cel mai tanar sportiv din clasament este Kylian Mbappe, atacantul celor de la Paris Saint-Germain care a incasat 30.6 milioane de dolari in perioada luata in calcul de cei de la Forbes.