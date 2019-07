"Floyd Mayweather a dat FALIMENT si e disperat pentru un meci cu Khabib!" Cine face anuntul

Floyd Mayweather, poreclit "Money", se lauda frecvent cu banii sai pe retelele de socializare.

Floyd Mayweather a fost cel mai bine platit sportiv din istorie, cu burse de 300 de milioane de dolari inainte sa se retraga neinvins de la profesionisti. Floyd Mayweather a ramas fara bani si e disperat sa se lupte cu Khabib intr-un demonstrativ, sustine managerul rusului care l-a doborat pe McGregor.

Khabib a devenit star mondial dupa ce a dat de pamant cu Conor McGregor in octagon, luptator pe care Floyd Mayweather l-a invins intr-un meci demonstrativ de box.

Acum Floyd Mayweather vrea sa repete gala cu Khabib, insa managerul acestuia spune ca nu exista sanse pentru o intalnire in perioada urmatoare.

"Floyd Mayweather suna in fiecare zi, ne implora sa lupte cu Khabib. Floyd ramane fara bani. Va spun, oameni ma cauta zilnic sa aranjeze o lupta intre Floyd si Khabib, dar in acest moment nu suntem interesati. Khabib va lupta cu Dustin Poirier in UFC in septebrie, e challenger la locul 1. Apoi urmeaza El Cuccy Tony Ferguson, avem multi luptatori. Si Georges St-Pierre poate urma", a mai spus Ali Abdelaziz.

Recent, Mayweather s-a laudat cu 2 milioane de dolari in hartii de 100 de dolari pe contul de Instagram. Ultima lupta a americanului a avut loc pe 31 decembrie cu japonezul Tenshin Nasukawa, pe care l-a facut KO in schimbul a 10 milioane de dolari.