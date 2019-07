Mayweather si Pacquiao se cearta din nou, filipinezul cere revansa! Aroganta lui Floyd: "Mostenirea ta exista doar datorita numelui meu"

Mayweather si Pacquiao se cearta din nou, filipinezul vrea revansa.

Acuzatii mutuale pe retelele de socializare intre pugilistul filipinez Manny Pacquiao si americanul Floyd Mayweather, retras oficial din activitate, au realimentat miercuri zvonurile legate de un nou meci intre cele doua vedete ale boxului.

Pe Twitter, Mayweather (42 ani) i-a reprosat lui Pacquiao (40 ani) ca ii foloseste "marca" pentru a-si mentine prezenta in sport.

"Mi se pare ironic ca de fiecare data cand numele lui Pacquiao este mentionat in presa, numele meu este intotdeauna asociat", a explicat fostul campion mondial al categoriilor welter si super-welter.

"Intreaga mostenire si cariera a acestui om au fost construite gratie asocierii cu numele meu", a mai spus Mayweather.

"Pacman", ales senator in Filipine in mai 2016 si mentionat ca un posibil candidat la succesiunea presedintelui filipinez contestat Rodrigo Duterte in 2022, i-a raspuns lansandu-i provocarea de a accepta o revansa.

Singura lor confruntare, castigata de american la puncte, a avut loc in luna mai 2015, la Las Vegas, si le-a umplut buzunarele cu cateva zeci de milioane de dolari.

Boxerul filipinez a devenit noul rege al categoriei WBA la categoria welter, dupa ce l-a invins pe campionul en titre, Keith Thurman, cu o decizie partajata, dupa meciul disputat sambata trecuta la Las Vegas.

Doi arbitri judecatori l-au dat invingator pe filipinez (115-112), iar al treilea l-a vazut invingator pe american (114-113). Pacquiao a devenit la 40 ani si 7 luni cel mai varstnic campion mondial din istoria categoriei welter.

La 24 de ani dupa prima sa lupta, Pacquiao a obtinut a 62-a sa victorie din palmaresul care mai cuprinde sapte infrangeri si doua egaluri. "Pac Man" este singurul boxer din lume care a detinut centura mondiala la opt categorii diferite.